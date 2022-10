John Cooper versteht den Grundsatz von Rock’n’Roll nicht

John Cooper, Frontmann und Bassist der christlichen Rock-Gruppe Skillet, spricht über die Kritik, der er und seine Band-Kollegen ausgesetzt sind. Da sie „harte Musik“ spielen, wird diese von manchen Hörern als dämonisch oder antireligiös angesehen. „Ich liebe einfach laute Musik, seit ich Kind war. Wie beim Sport. Es hat etwas mit der Energie zu tun, die man bei einem Basketballspiel oder bei der Vorbereitung auf ein Fußballspiel hat.“

Der 47-Jährige erklärt: „Ich möchte nicht leichtfertig mit Bibelstellen umgehen, aber hier eine, die mir etwas bedeutet: ‚Für die Reinen sind alle Dinge rein‘. Für mich heißt das, dass es manchmal etwas geben wird, das für jemanden wirklich negativ ist, aber vielleicht ist es für jemand anderen positiv. Vielleicht ist es das Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, wie wir in der Heiligen Schrift sehen und jemand sagt: ‚Hey, das bin nicht mehr ich. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich will mit diesem Fleisch nichts zu tun haben.‘ Dann gibt es vielleicht jemanden, der Christ ist, und sagt: ‚Ich wusste nicht einmal, dass dieses Fleisch Götzen geopfert wurde.‘ Mit der Musik war es bei mir ein bisschen so.“

Cooper: Teufel hat die Musik entstellt

„Ich habe die Wurzeln der Rebellion im Rock'n'Roll nie verstanden – Sex, Drogen und Rock'n'Roll" , fügte Cooper hinzu. „Das hatte für mich keine Bedeutung. Ich mochte einfach, wie es sich anhörte. Und ich habe verstanden, dass Gott die Musik erschaffen hat. Der Teufel erschafft nichts, er verzerrt. Er kommt also, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber er will etwas stehlen, das Gott geschaffen hat und das gut ist – er will daran herumspielen und es verändern, um Ruhm zu erlangen. Ich war immer der Meinung, dass Musik Gott verherrlicht. Einiges davon kommt also von dem Aspekt, dass ich rein war und nichts über Rebellion wusste."

Der Amerikaner erklärt weiter: „Ich habe nie gedacht: ‚Mann, ich habe das Gefühl, dass ich den Teufel liebe.' Es war einfach nur laute Musik. Musik hat etwas Ewiges an sich. In der Bibel wird nicht viel über Musik gesprochen. Wir wissen, dass die Engel schon gesungen haben, bevor wir überhaupt erschaffen wurden. Mein Gedanke daher ist: ‚Warum sollte der Teufel all die gute Musik haben?' Wir werden nicht zulassen, dass der Feind etwas stiehlt, das Gott geschaffen hat. Er mag sie entstellt haben, aber wir bringen es zurück unter die Herrschaft Christi, wo Musik und Kunst hingehören, denn alles gehört dem Herrn. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle – alles auf ihr ist sein."

Tattoos sind eine Sünde?

Letztes Jahr wurde Cooper gefragt, was er jemandem sagen würde, der behauptet, Satan wirke durch Rock-Musik, und deshalb sollten Christen keine Rock-Musik spielen. Er antwortete: „Ich würde sagen, dass Satan durch so ziemlich alles wirken kann. Alle Dinge wurden von Gott erschaffen. Anstatt also zu denken, dass der Teufel ein Musik-Genre besitzt, würde ich sagen, fangt diese Musik ein und bringt sie zurück in die Unterwerfung unter die Herrschaft von Christus.“

Auf die Frage, was er jemandem sagen würde, der meint, dass es für Christen sündhaft sei, Tattoos zu haben, sagte Cooper: „Ich verstehe, warum Christen das denken – wegen des Alten Testaments. Es bedarf wahrscheinlich einer etwas längeren Erklärung des Gesetzes. Es gibt einige Dinge im Alten Testament, die ein Bild für etwas im Neuen Testament sind. Das ist es, was Gott wollte: Gott will sein Volk aussondern und für seinen Namen heilig machen.“

In verschiedenen Interviews hat Cooper im Laufe der Jahre gesagt, dass er „immer an Gott geglaubt hat“ und dass seine Mutter eine „Jesus-Fanatikerin“ war. Er behauptete auch, dass er bereit war, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, um für Christus einzutreten. Das aktuelle Album DOMINION von Skillet wurde im Januar veröffentlicht.

