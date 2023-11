John Moyer: Alles Gute zum 50. Geburtstag

Für den Musiker John Moyer gibt es allen Grund zu feiern. Über seinen 50. Geburtstag hinaus kann der Disturbed-Basser heute guten Gewissens auf eine erfolg- und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken.

Früh ruft die Berufung

Empfehlung der Redaktion Disturbed setzen Sprinkleranlage mit Pyros in Gang Nu Metal Disturbed haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Monat zwei Mal mit ihrer Feuer-Show die Sprinkler in einem Club in Gang zu setzen. Moyer, der bereits mit 15 jungen Jahren seine Leidenschaft für das Musizieren entdeckt hatte, sollte seiner Intention in den darauffolgenden Dekaden treu bleiben. Ermutigt vom Album 1984 von Van Halen fasste er damals den Entschluss, seinen Weg als Musiker zu beschreiten. Während eines Interviews verriet Moyer, dass diese Entscheidung unter anderem dem Gesuch zweier Freunde zugrunde gelegen hatte, die sich zum damaligen Zeitpunkt nach einem Bassisten für ihre Band umsahen. So sammelte John Moyer bereits als High School-Schüler erste praktische Erfahrungen.

1995 zog es ihn nach Austin, Texas, wo er sich der Band Soak anschloss und in dieser Formation vier Studioalben veröffentlichte. Nach seinem Ausstieg begleitete er The Union Underground kurzweilig und wurde später, im April 2004, als Nachfolger von Steve „Fuzz“ Kmak in die Reihen von Disturbed aufgenommen.

Aufstieg mit Disturbed

Empfehlung der Redaktion Disturbed: David Draiman löscht sein Tinder-Profil Alternative Metal, Hard Rock , Heavy Metal, Nu Metal Nachdem es auf der Online-Dating-Plattform Tinder für Disturbed-Frontmann David Draiman alles andere als erfolgreich lief, löschte der Musiker sein Profil. Mit Disturbed gelang dem talentierten Musiker der wohlverdiente Durchbruch. Und auch seine Präsenz sollte die Nu Metal-Band bereichern. So konnten Disturbed nach Moyers Eintritt die bis dato beachtlichsten Erfolge ihrer Karriere verzeichnen (trotz THE SICKNESS-Debüt ohne Moyer), denn die ersten vier Studioalben, an denen er mitbeteiligt war, erreichten Platz eins der US-amerikanischen Album-Charts. Obwohl Disturbed-Sänger David Draiman später betonte, dass Moyer wenig bis gar nicht am kreativen Prozess der Band teilnehmen würde, lobte er dennoch sein kraftvolles Bassspiel, das den Sound der Band nach wie vor vorantreibe.

Das US-amerikanische Quartett erlebte zur Mitte der 2000er Jahre ein Hoch, das ihnen zwei Grammy-Nominierungen sowie eine Echo-Nominierung einbrachte. Nach einer unbefristeten Pause von Disturbed im Jahr 2011 versuchte sich Moyer an diversen anderen Projekten, nahm sein Engagement bei den Nu-Metallern allerdings wieder auf.

Obwohl es seit der Veröffentlichung von EVOLUTION im Jahr 2018 ziemlich still um die Band geworden ist, legten Draiman und Co. 2022 mit DIVISIVE nach – mehr oder minder überzeugend. Ob die Nu Metal- und Disturbed-Ära unterdessen und ausschließlich der Vergangenheit angehört? Darüber lässt sich streiten. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass es um den enthusiastischen Musiker und energischen Geist von John Moyer so schnell keine Ruhe geben wird.

—

