Jon Bon Jovi zu Stimmproblemen: auf dem Weg der Besserung

Bei der kürzlichen Pollstar Live!-Konferenz in Los Angeles wurde Jon Bon Jovi mit dem „Milestone“-Award für das 40. Jubiläum seiner Band ausgezeichnet. In einer zugehörigen Fragerunde sprach der 61-Jährige offen über seine Stimmprobleme. Demnach sei er nach Operationen auf dem Weg der Besserung. Für seine Auftritte bei der US-Tour 2022 bekam der Sänger mitunter vernichtende Kritiken.

„Es müsste zwar mittlerweile allgemein bekannt sein, aber ich hatte große wiederherstellende Operationen an meinen Stimmbändern“, eröffnet Jon Bon Jovi. „Und ich hatte so etwas noch nie. Es war ein schwieriger Weg, doch ich habe einen Arzt in Philadelphia gefunden, der etwas namens Medialisierung gemacht hat.“ Bei dieser Prozedur wird das geschädigte Stimmband in die Mitte geschoben, damit das funktionierende Stimmband es umschließt. So soll die normale Stimmfunktion zurück gewonnen werden. „Eines meiner Stimmbänder war buchstäblich verkümmert. Manchmal kriegen die Leute Knötchen, das kommt ziemlich oft vor. Manchmal ziehen verkrümmte Nasenscheidenwände oder andere Sachen das Stimmband in Mitleidenschaft.“

Zurück zu alter Form

Darüber hinaus sei es sehr schwer für ihn gewesen, es mit etwas zu tun zu haben, das außerhalb seiner Kontrolle liege. Fürderhin hätten die Ärzte für die vergangenen zwei Jahre ein Stimmband aus Kunststoff eingesetzt. „Ich war in dieser Reha, habe an mir gearbeitet und komme schon sehr nah ran“, führt Jon Bon Jovi weiter aus. „Freitagabend [bei der MusiCares ‚Person Of The Year‘-Gala am 02.02.2024 — Anm.d.A.] war mein erster Auftritt seit zwei Jahren. Das neue Album ist fertig. Jetzt will ich einfach dahin kommen, an vier Abenden in der Woche für je zweieinhalb Stunden singen zu können — bevor ich wieder auf Tour gehen werde. Aber ich habe Vertrauen in meinen Arzt.“

Überdies sollte Jon Bon Jovi noch Auskunft über die nächsten Pläne der Band geben. So werde das 40. Band-Jubiläum zunächst einmal mit der Doku-Serie ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’ gefeiert. „Meine Gesundheit war das dringlichste Gesprächsthema, aber ich bin auf einem guten Weg der Besserung. Wenn ich nicht großartig sein kann, bin ich raus. […] Wir haben eine brandneue Platte, von der ich sehr begeistert bin. Die Hoffnung ist, dass ich sie dieses Mal auf Tour feiern kann. Aber wenn ich das nicht auf dem Niveau tun kann, an das ich mich gewöhnt habe, dann macht das nichts.“ Über eine mögliche Reunion mit Gitarrist Richie Sambora machte der Rocker keine Angaben.

