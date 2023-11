Über zwanzig Jahre ist es her, dass Tank als Band ein Album herausbrachten - nun vereinigen sich die letzten Originalmitglieder.

Alte und neue Gesichter Nach einer langen Pause von Tourneen und Aufnahmen melden sich die gestandenen britischen Kult-Metaller Tank mit einer neuen Besetzung zurück und werden erstmals seit 1985 wieder in den USA auftreten. Ihr Comeback erfolgt beim Hell's Heroes Festival in Texas im März des nächsten Jahres. Die Verstärkung für die Gitarristen Mick Tucker und Cliff Evans besteht aus dem Bassisten Gav Gray, der zuvor Mitglied bei den britischen Tygers Of Pan Tang war. Gav Gray beschreibt seine Entscheidung, sich Tank anzuschließen, folgendermaßen: „Ich hatte eine Auszeit genommen und begann, das Heimstudio zu genießen, als Mick anrief und fragte:…