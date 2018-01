Jonathan Davis (Korn) verkündet neuen Song, Solodebüt und Tournee 2018

Mit seiner Band Korn feiert Jonathan Davis seit Jahren weltweit einen Erfolg nach dem anderen, unter anderem den Gewinn von zwei Grammy Awards, weltweit über 40 Millionen verkaufte Alben, bis zu mehrere Platin/Gold Auszeichungen – von den unzähligen ausverkauften Shows auf dem gesamten Globus ganz zu schweigen.

Diesen Sommer wird der Sänger, Songwriter, Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist bei Sumerian Records/Warner sein Solodebütalbum veröffentlichen, von dem er nun die erste Single ‘What It Is’ mit Musikvideo vorstellt:

Davis kommentiert: „Nach zehn Jahren Arbeit bin ich so froh, endlich das Album fertig zu haben. Es zeigt mich von einer sehr intimen Seite und ich bin gespannt, wie die Reaktionen ausfallen werden. Diesmal ziehe ich etwas aus dem Publikum – ich habe so lange meine Seele offenbart, daher wollte ich die Hörer auch mal in eine andere Richtung lenken.

Ich hole sie aus der Dunkelheit heraus und bringe sie zu etwas Spirituellem, Positivem. Ich habe mit Korn das Leben vieler Menschen verändert, aber mit dieser Platte möchte ich freie und offene Geister anstacheln.“

Im Juni wird Jonathan Davis im Zuge seiner Europatournee auch im deutschsprachigen Raum spielen. Neben den Festivals Rock am Ring, Rock im Park und Nova Rock wurde zudem eine exklusive Headlinershow in Hamburg bestätigt:

Jonathan Davis – Solotour 2018