Josh Homme offenbart seine Lieblingsfilme

Josh Homme während einer Queens Of The Stone Age-Show

auch interessant

Trotz viel Arbeit Zeit für Filme

Offenbar hat Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme neben Albumarbeit und ausgiebigen Tourneen trotzdem Zeit fürs gemütliche Filmgucken. Bei einem kürzlichen Auftritt im Podcast Tuna on Toast With Stryker enthüllte der Frontmann einige seiner meistgesehenen Filme.

Die erste Überraschung auf der Liste ist ein Comedy-Mystery-Filn aus dem Jahr 2016: „Ich liebe ‘The Nice Guys’“, offenbarte Homme. „Wenn es mir schlecht geht, schaue ich mir immer diesen Film mit Ryan Gosling und Russell Crowe an. Er ist einfach so lustig, und irgendwie erinnert er mich stark in seiner Machart an Abbott und Costello. Die Dialoge machen mich glücklich.“

Einen etwas ernsteren Geschmack beweist der Amerikaner mit der Wahl des von Martin Scorsese inszenierten, Oscar-nominierten Films ‘Gangs Of New York’, in dem Daniel Day Lewis und Leonardo DiCaprio mitspielen. „Ich finde ‘Gangs Of New York’ absolut spitze“, bekräftigte Josh Homme. „An dem Streifen ist einfach etwas, das verstörend sexy ist.“

Romantik und Schwermetall für Josh Homme

Wirklich überraschend war jedoch seine Aussage über ein Genre, das man ihm nicht direkt zugetraut hätte: „Ehrlich gesagt mag ich gute romantische Komödien, weil sie so fern von meinem eigenen Leben sind. Ich schaue mir einfach gerne die Fantasie davon an, was Liebe ist. Und es endet immer damit, dass sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben, während es im wirklichen Leben heikel wird. Es ist fast so, als ob Aschenputtel auch eine romantische Komödie ist. Ich habe nichts gegen ein bisschen Fantasie.“

Nachdem er seine vielfältigen Vorlieben geteilt hatte, enthüllte der Sänger den Film, den er wahrscheinlich häufiger als jeden anderen gesehen hat. So erwähnte er seine Affinität zu dem kultigen Zeichentrick-Episodenfilm ‘Heavy Metal’. Er beschrieb den Film als ein geniales Fantasy-Werk, welches heutzutage vermutlich nicht mehr so produziert werden würde – es sei ein richtiges Kunstwerk. „Ich habe den Film bestimmt schon hundertmal gesehen“, gab Homme zu.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.