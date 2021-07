Journey: Deen Castronovo steigt wieder ein

Die Classic-Rocker Journey haben gerade eine kuriose personelle Rochade vollzogen. So ist ihr ehemaliger Schlagzeuger Deen Castronovo wieder bei der Band eingestiegen. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch nicht, dass der aktuelle Trommler Narada Michael Walden seinen Dienst quittiert hat oder gefeuert wurde. Nein: Castronovo und Walden teilen sich die Position beziehungsweise sitzen sogar gemeinsam auf der Bühne.

Doppelt knallt besser

Dies bestätigte kürzlich Gitarrist Neal Schon in den Sozialen Medien. Zunächst postete der Journey-Gitarrist ein Foto von den Proben für das Konzert im Aragon Ballroom in Chicago, auf dem zwei aufgebaute Drumkits zu sehen sind (siehe unten). Dazu schrieb Schon: „Okay… doppelter Ärger mit Narada Michael Walden und der Rückkehr von Deen Castronovo am Schlagzeug“. Später beantwortete er unter einem Facebook-Post von sich (siehe unten) Fragen von Fans. Ein Anhänger wollte wissen, ob Castronovo wieder Vollzeit bei Journey spielt. Dies bejahte Neil Schon. Einem weiteren Fan schrieb er: „Deen ist zurück. Wir haben jetzt zwei Schlagzeuger mit Narada. […] Sie spielen beide! Journey, wie ihr uns noch nie zuvor gehört habt!“

Castronovo spielte 17 Jahre lang bei Journey. Doch 2015 setzte ihn die Gruppe wegen einer Reihe von Anschuldigungen von seiner jetzigen Frau vor die Tür. 2019 spielte Deen mehrere Konzerte mit „Neil Schon’s Journey Through Time“. Anfang des Jahres gab Castronovo seinen Ausstieg bei The Dead Daisies bekannt, bei denen er seit 2017 trommelte. Er müsse sich auf eine Operation am Rücken vorbereiten, lautete seine Begründung. Sein Nachfolger wurde Tommy Clufetos, der zuvor unter anderem mit Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Ted Nugent und Alice Cooper musiziert hatte. Darüber hinaus arbeiten Journey derzeit an einem neuen Studiowerk.

