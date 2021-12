Journey präsentieren neuen Bassisten Todd Jensen

Foto: Screenshot via YouTube, Moving Picture Videos. All rights reserved.

auch interessant

Die Rocker Journey eröffneten am Mittwoch, den 01. Dezember 2021, ihre bis Ende des Jahres andauernde Show-Reihe im Theater at Virgin Hotels in Las Vegas. Zum Kick Off-Termin präsentierte die Band dem Publikum ein neues Gesicht am Bass: Todd Jensen, der für alle Live-Auftritte in diesem Rahmen eingeplant ist. Noch steht nicht fest, ob Jensen über die sechs Vegas-Shows hinaus ein Teil von Journey bleiben wird. Der Bassist spielte bereits an der Seite von Ozzy Osbourne, Alice Cooper, David Lee Roth, Steve Perry und vielen weiteren Größen des Rock- und Metal-Kosmos.

Empfehlung der Redaktion Journey: Deen Castronovo steigt wieder ein AOR Bei Journey dröhnen die Drums künftig doppelt so laut wie bisher. So ist Deen Castronovo wieder dabei, und Narada Michael Walden bleibt in der Band. Ebenfalls Teil des aktuellen Line-ups ist der zurückkehrende Deen Castronovo. Dieser teilt sich in diesem Jahr die Schlagzeugarbeit in der Band mit Narada Michael Walden. Walden, Bassist Randy Jackson und Keyboarder/Backing-Sänger Jason Derlatka stießen 2020 zu Journey, nachdem sich die Band von Schlagzeuger Steve Smith und Bassist Ross Valory getrennt hatte.

Erst dieses Jahr, im Juni 2021, veröffentlichte die Band erstmalig neue Musik seit ihrer 2011 erschienenen Platte ECLIPSE. ‘The Way We Used To Be’ nennt sich das aktuelle Stück von Journey, das in taufrischer Besetzung entstand.