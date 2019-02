Zieht euch einen Metallica-Clip rein, bei dem Lars Ulrich ‘Delivering The Goods’ intoniert. Spoiler: Am Mikro ist er ähnlich gut wie am Schlagzeug.

Die Steigerung von professionell geht so: professionell, professioneller, Metallica. Lernt man schon in der Grundschule. Die "Four Horsemen" wissen: Vorbereitung ist alles. Daher spielen sich James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Rob Trujillo vor jeder Show zünftig warm. Und zwar im sogenannten "Tuning Room". Nun ist ein Video (siehe unten) aufgetaucht, dass Metallica dabei zeigt, wie sie spontan den Judas Priest-Klassiker ‘Delivering The Goods’ covern. Der Knaller: Lars Ulrich singt! Der rund zehn Minuten lange Clip vom 18. Oktober 2018 in Pittsburg zeigt Metallica zunächst, wie sie den KILL ’EM ALL-Track ‘Whiplash’ proben. Weiter geht es mit ‘Hardwired’ - dann ist endlich Priest an…