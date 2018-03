Judas Priest: Videos von Glenn Tiptons erstem Live-Auftritt auf der FIREPOWER-Tour

Vergessen ist all das Theater mit K.K. Downing: Seit dem 13. März sind Judas Priest auf US-Tour, und wie angekündigt, gab es nun den ersten Bühnenbesuch des an Parkinson erkrankten Gitarristen Glenn Tipton.

Zuletzt hatte Glenn Tipton angekündigt, dass seine Live-Absenz von Judas Priest nicht das Ende für ihn sei. In einem Statement schilderte er seine gesundheitliche Situation und bedankte sich bei allen Menschen, die ihn bis dahin unterstützt hatten:

Positive Zukunftsaussichten

Ich war überwältigt von der massiven Unterstützung und Liebe, die ich von anderen Künstlern, von Fans auf der ganzen Welt und von vielen Freunden und Metal-Fanatikern da draußen bekommen habe. Es ist nicht das Ende für mich.

Ich werde immer noch in der Lage sein zu schreiben und aufzunehmen und an guten Tagen sogar für ein paar Songs auf der Bühne zu stehen mit neuen Medikamenten und Errungenschaften, die die Zukunft möglicherweise mit sich bringt. Aber eines ist sicher: Es wird gewiss Judas Priest miteinbeziehen!

Diese Woche hat ganz offensichtlich mit guten Tagen begonnen, denn Tipton nahm bereits am 19.3. in New York an der Judas Priest-Autogrammstunde teil:

Great to be at and be a part of the Judas Priest signing at Sony Square in NYC where over 500 metal maniacs gather to meet the band and sign #FIREPOWER @judaspriest @RichieFaulkner #judaspriest https://t.co/q1YTr2XBn9 — Robert Cavuoto (@RobertCavuoto) March 21, 2018

Die Meute tobt

Am 20.3. spielten die Metal-Götter im Prudential Center in Newark, New Jersey, und als Tipton für die Zugabe die Bühne betrat, tobte der Saal. Der Gitarrist spielte alle drei Songs mit.

Seht hier Postings von Judas Priest-Fans, die in den Genuss von Tiptons Performance bei ‚Metal Gods‘, ‚Breaking The Law‘ und ‚Living After Midnight‘ kamen:

https://www.youtube.com/watch?v=rOLQtbzdGRI Video can’t be loaded: Judas Priest- Glenn Tipton Firepower Tour Premiere! (https://www.youtube.com/watch?v=rOLQtbzdGRI)

https://www.youtube.com/watch?v=YzfUvlk8_aA Video can’t be loaded: Judas Priest – Metal Gods – Breaking the Law – Living After Midnight. Newark, NJ. 03-19-18 (https://www.youtube.com/watch?v=YzfUvlk8_aA)

Nothing could have made me happier than to see this! Welcome back Glenn! Amazing set from Judas Priest. Posted by Erik Luftglass on Dienstag, 20. März 2018