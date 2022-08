Judas Priest: K.K. Downing veröffentlicht Buch ‘Solid Rock’

Der einstige Judas Priest-Gitarrist K.K. Downing hat ein neues Buch am Start. Hierbei handelt es sich um einen Bildband namens ‘Solid Rock’, der exklusiv über Always Distinctive im Webshop www.metaldefender.co.uk zu haben ist. Dort gibt es vorab auch limitierte Sammlerauflagen mit von Downing unterschriebenen und personalisierten Versionen.

Schicker Bildband

Inhaltlich dreht sich ‘Solid Rock’ um „die größten Rock- und Metal-Gitarristen, die jemals eine elektrische Gitarre eingestöpselt haben“. Jeder Musiker wird dabei mit einer hübschen Doppelseite bedacht, inklusive eines ganzseitigen Vintage-Fotos sowie eines Kommentars, den die Macher K.K. Downing im Interview entlockt haben. „Schließt euch mir an, während ich meine unglaubliche Reise im Rock und Heavy Metal im Rückspiegel betrachte“, preist der 70-Jährige sein Kaffeetischbuch an. „Es war mir sicher eine Ehre und ein Privileg, so viele der großen Musiker in ‘Solid Rock’ zu treffen und mit ihnen aufzutreten.

Ohne Rock und Metal — die Musik, die wir lieben — wären unsere Leben nicht das, was sie heute sind. So viele Millionen Fans haben diese wundervolle Reise durch die Jahrzehnte mit diesen tollen Künstlern geteilt. Es ist eine Ära, die eines Tages vielleicht vorbei sein, aber nie vergessen werden wird. In ‘Solid Rock’ wird sie bestimmt weiterleben. Die ‘The Collector’s Edition’ ist eine wundervolle Zusammenstellung von 75 dieser Ikonen, die so viele dieser legendären und zeitlosen Lieder nicht nur gespielt, sondern auch komponiert haben. Es ist eine ultimative Erinnerung und Feier eines Zeitalters, das von uns immer und ewiglich geehrt und verehrt werden wird.“ Die Sammlerauflage des K.K. Downing-Buchs soll am 28. Februar 2023 erscheinen.

