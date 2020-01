Judas Priest: Rob Halford ist 34 Jahre trocken

Das wird Dich auch interessieren





Rob Halford hat aktuell ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Der Judas Priest-Frontmann ist seit sage und schreibe 34 Jahren trocken. Diese grandiose Nachricht vermeldete der Brite jüngst mit einem Foto von einer Medaille der anonymen Alkoholiker (siehe unten), über das er folgendes geschrieben hatte: „34 Jahre. Bleib deinem eigenen Selbst treu.“

british steel von den judaspriestern jetzt bei amazon bestellen!

Auf der Münze stehen außerdem die Mut machenden Worte: „Eintracht, Dienen, Erholung.“ In der Mitte sind die römischen Ziffern für die Zahl 34 eingearbeitet. Dazu schreibt der Judas Priest-Sänger: „Danke an die ganze Nüchternheitsgeburtstagsliebe von heute. Ihr Verrückten seid mein ein und alles. Und ein Gruß an meine Brüder und Schwestern, die sich auf der gleichen Reise befinden [wie ich]. Ein Tag nach dem anderen.“ METAL HAMMER gratuliert Rob Halford an dieser Stelle für so viel Ausdauer und Durchhaltevermögen!

Der Judas Priest-Mann sprach schon in diversen Interviews über seine Abstinenz von Alkohol. 2016 antwortete er zum Beispiel gegenüber der „Washington Post“ auf die Frage, wo er wäre, wenn er nicht mit dem Trinken aufgehört hätte: „Ohne das? Oh, ich wäre tot, ich wäre wortwörtlich tot. Ich wäre jetzt nicht hier um mit der Washington Post zu reden. […] Ich liebe Menschen, in einer Band zu sein und Musik zu machen. Ich musste erst herausfinden, dass das viel wichtiger ist, als süchtig zu sein.“