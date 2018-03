Judas Priest vs. Schlager-Duo Fantasy

Bereits nach der Veröffentlichung der ersten beiden neuen Judas Priest-Songs, wurden überaus positive Stimmen von Fans und Presse laut.

Die Chart-Platzierungen bestätigen jetzt: Das 18. Studioalbum FIREPOWER, was am 9. März auf die Welt losgelassen wurde, kommt verdammt gut an.

In Deutschland haben sich Judas Priest den zweiten Platz in den Charts erkämpft. Um die Spitze zu stürmen müssen sich die Briten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Schlager-Duo Fantasy liefern, die mit ihrem Jubiläums-Album gerade die Chart-Liste anführen.

Möglich wäre der Spitzensieg auf jeden Fall. In den Billboard 200 Album-Charts sind Judas Priest auf dem fünften Platz, womit FIREPOWER das am höchstplatzierteste Album in der Band-Geschichte ist. Dicht gefolgt von der 2014 erschienen Platte REDEEMER OF SOULS, was damals den sechsten Platz belegte.