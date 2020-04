Kamelot- und Kobra And The Lotus-Sänger haben geheiratet

Kobra Paige von Kobra And The Lotus und Tommy Karevik von Kamelot sind nun offiziell ein Ehepaar

Zur Abwechslung in diesen von Corona durchseuchten Zeiten mal was komplett anderes: Tommy Karevik und Kobra Paige haben sich das Ja-Wort gegeben. Die Sänger von Kamelot und Kobra And The Lotus hatten sich im Juni 2019 verlobt. Nun haben sie relativ spontan am 4. April geheiratet, wie sie einem Live-Video-Chat verraten haben (siehe Video unten).

„Also“, beginnt die Frontfrau von Kobra And The Lotus, „wir haben ein paar Neuigkeiten. […] Wir haben geheiratet. Wir haben offiziell den Bund des Lebens geschlossen. Es ist über zwei Wochen her, was verrückt ist. Es war am 4. April. […] Tommy sitzt hier in Kanada fest, und die Hochzeit hätte eigentlich im August stattfinden sollen. Wegen allem, was passiert, mussten wir die Hochzeit auf nächstes Jahr verschieben. Also haben wir uns entschieden, da er hier ist und wir bereit sind – es gibt nichts, was uns zurückhält…

Spontan und gefühlvoll

Was uns am am meisten bedeutet hat, war, wie wir unsere Familien dazu kriegen. Glücklicherweise waren wir in der Lage alle auf Zoom zusammenzutrommeln. So waren mein Bruder in Toronto, meine Schwester in Calgary, seine Familie überall in Stockholm und ihren Heimen sowie natürlich meine Großeltern in Calgary dabei. Und wir haben geheiratet. Im Moment sind wir bei meinen Eltern hier an der Küste. Es waren also nur wir zwei. Daher war es sehr intim.“

Der Romantiker Tommy Karevik fügte an: „Es war wunderschön. Es war nicht so, wie wir es geplant hatten. Und deswegen war es auch so wunderschön, weil es sehr roh, sehr ehrlich und sehr unvorbereitet und emotional war. Es war großartig.“ METAL HAMMER gratuliert den Vokalisten von Kamelot und Kobra And The Lotus recht herzlich!