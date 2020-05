Kerry King: Neue Songs müssen warten

Das wird Dich auch interessieren





Auch Kerry King geht es momentan nicht besser als jedem anderen. Der Gitarrist befindet sich gerade in Quarantäne in Las Vegas, wo er vor Kurzem hingezogen ist. „Aber es ist seltsam. Es ist im Grunde cool, dass es in Vegas all die Casinos mit ihren vielen erstklassigen Restaurants gibt. Aber die haben aufgrund der Pandemie momentan alle geschlossen. Also kochen wir zu Hause oder bestellen was und schauen Netflix oder Apple TV.“

Mit dem Ende von Slayer hat King seinen Frieden geschlossen. Doch er hat nach wie vor große Lust, Musik zu machen. Auch wenn ihn, wie uns alle, die Quarantäne und das Social Distancing nerven, nimmt er alles sehr ernst. Darum wird der einstige Slayer-Axtmann auch am 3.6.2020, wenn sein 56. Geburtstag ansteht, kein großes Aufhebens machen und einen gemütlichen Tag zu Hause verbringen.