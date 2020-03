Kerry King deutet neue Musik nach Slayer an

Slayer sind Geschichte. Erst einmal, würden böse Zungen vermutlich sagen. Doch ihre Verabschiedung in den verdienten Ruhestand bedeutet nicht, dass die Thrash-Junkies da draußen kein neues Material von den einzelnen Mitgliedern zu hören bekommen. Ganz im Gegenteil: Gitarrist Kerry King hat just in einem Interview unverblümt durchblicken lassen, dass er etwas in der Mache hat.

Zählt eins und eins zusammen

Im Gespräch mit den Redakteuren von Guitar World ging es vornehmlich um eine neue Signature-Gitarre, die Kerry King zusammen mit dem Instrumentenhersteller Dean auf den Markt bringt. Seinen Vertrag mit Dean hat der glatzköpfige Saitenhexer vor nicht allzu langer Zeit erst verlängert. Insofern lag die Frage danach auf der Hand, ob die Fans nach dem Ende von Slayer neue, auf seinem frischen Dean-Sechssaiter eingespielte Musik erwarten dürfen. In seiner typischen lakonischen Art antwortete King: „Lasst uns einfach sagen: Dean hat mich nicht umsonst unter Vertrag genommen.“

Eindeutiger hätte sich die Thrash-Ikone wohl kaum äußern können. Insofern sind das wahrlich großartige Neuigkeiten aus dem Slayer-Lager! Eines haben die Kollegen von Guitar World allerdings vergessen: nachzuhaken. Stand heute wissen wir nur, dass Kerry King an neuem Sound werkelt, aber nicht in welcher Form er das Ergebnis veröffentlichen will. Der Möglichkeiten sind viele: Ein Solo-Album ist denkbar, eine Platte mit einer neuen Band ebenfalls, oder eventuell eine Soundtrack-Arbeit. Da bleibt uns wohl nur übrig, abzuwarten, bis die Sache spruchreif ist, und King näheres verrät.