Slayer reichen zum finalen Abschied einen Kurzfilm sowie einen kompletten Konzertmitschnitt. Für eine Nacht kommt der Kurzfilm auch ins Kino.

Update: Slayer haben einen ersten Trailer ihres Kurzfilms THE REPENTLESS KILLOGY veröffentlicht. Danny Trejo darf in diesem blutig-gewalttätigen Spektakel natürlich nicht fehlen. https://www.youtube.com/watch?v=UcC9BjLkHhc Update: Vor etwa einem Monat gaben Slayer bekannt, dass sie einen Kurzfilm namens SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY zusammen mit einem Live-Mitschnitt LIVE AT THE FORUM IN INGLEWOOD, CA veröffentlichen wollen. Das Paket wird ab dem 8. November erhältlich sein. Nun ergänzte die Band dahingehend noch, dass der Film auch für eine Nacht in über 1.500 Kinos auf der ganzen Welt gezeigt werden soll. Termin ist hierfür der 6. November. Tickets gibt es bereits ab dem 9. Oktober unter www.slayer.film. https://www.instagram.com/p/B3HsynoHmhz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix Tom…