Foto: Screenshot via YouTube, ‘Bye Bye Wintertime’ by Frostbite Orckings. All rights reserved.

Künstliche Intelligenz und Deep Fakes beeinflussen dieses Jahr mehr und mehr auch die Musikszene. Während allerdings Balenciaga-tragende Ozzy Osbourne-Models noch einen gewissen schlecht gemachten Witz versprühen, können andere musikalische Vertreter bereits deutlich mehr überzeugen. So zum Beispiel auch die KI-generierte Metal-Band Frostbite Orckings, die mit ihrer neuen Single ‘Bye Bye Wintertime’ einen weiteren metallischen Ohrwurm an den Start bringt.

Die Orks sind los

Das neue Stück thematisiert den Abschied des düsteren Winters und die Freude am einkehrenden Frühling. „Der neue Track ist die perfekte neue Single, um zu zeigen, dass wir uns auch mit verschiedenen Tempi wohlfühlen und das in Zukunft noch mehr Abwechslung in unseren Songs zu erwarten ist.“, beschreibt der rothaarige growlende Frontmann Folkvar Jarlsson die Veröffentlichung des Stücks. „Wir sind keine Eintagsfliege und freuen uns, neue Klänge und Stile in unserem Genre zu erkunden. Ich kann zwar noch nichts ankündigen, aber darf verraten, dass ein Album in Arbeit ist.“

Das Metalverse: Gibt es bald noch mehr KI-Bands?

