Killing Joke: Gitarrist Kevin „Geordie“ Walker verstorben

Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

auch interessant

Killing Joke trauern um ihren Gitarristen Kevin „Geordie“ Walker. Der Musiker ist am gestrigen Sonntag, den 26. November um 6.30 Uhr Ortszeit in Prag im Kreise seiner Familie gestorben. Zwei Tage zuvor hatte der Brite einen heftigen Schlaganfall erlitten. Der Industrial-Metaller wurde 64 Jahre alt. Die Band bestätigte die Nachricht „mit extremer Traurigkeit“: „Wir sind am Boden zerstört.“

Gitarrist der Gitarristen

Als erster vermeldete Walkers enger Freund Luca Signorelli den Tod des Rockers. In den Sozialen Medien schrieb der Italiener, er habe den engsten Freund und die wichtigste Person verloren, die er jemals außerhalb seiner Familie hatte. „Für Millionen von Menschen auf der Welt war Geordie der Gitarrist und Hauptsongschreiber von Killing Joke, einer Rock-Band legendären Ausmaßes. Das ‘The Wait’-Cover von Metallica stellte die Gruppe und Geordies Gitarrenarbeit mindestens zwei neuen Generationen vor. Doch ich hasse es zu denken, dass Geordie dafür in die Geschichte eingeht. Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page hielt Geordie für einen der besten Gitarristen überhaupt.

Empfehlung der Redaktion Ex-W.A.S.P.- und Ex-L.A. Guns-Drummer Steve Riley ist tot Glam Metal Steve Riley weilt nicht mehr unter uns. Der Schlagzeuger bearbeitete die Felle für unter anderem W.A.S.P. und L.A. Guns.

Doch ich will Geordie nicht feiern, weil er ein Gitarrist der Gitarristen war. Killing Joke — die Band, die er während Erfolgen und Krisen vier Jahrzehnte lang anführte — ist immer noch eine der einflussreichsten überhaupt. Aber andere werden sicherlich besser über Geordies musikalische Bilanz sprechen, als ich es jemals könnte.“ Des Weiteren habe Kevin den Ruf gehabt, manchmal harsch und kurz angebunden gegenüber Leuten zu, die versuchten, auf ihn zuzugehen. „Doch die Realität ist, dass er seine Zeit nicht mit Menschen verschwenden wollte, die er nicht mochte. Und mögen oder nicht mögen war für Geordie komplett eine Sache des Instinkts. Es war ein Schalter, der entweder an oder aus war.“

🛒 PYLON VON KILLING JOKE BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.