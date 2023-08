Killswitch Engage arbeiten noch immer an neuem Album

Vor ihrem Auftritt als Headliner am vergangenen Freitag beim Bloodstock Open Air Festival in England sprach Killswitch Engage-Schlagzeuger Justin Foley mit Forever Loud. Dabei ging es unter anderem auch über den Status ihres kommenden Studioalbums. Er sagte: „Ja, wir arbeiten noch immer an diesem Album. Hoffentlich können wir bald mit einigen Aufnahmen beginnen. Wir versuchen einfach, so viel wie möglich im Vorfeld zu erledigen, damit es, wenn wir zur eigentlichen Arbeit kommen, so einfach wie möglich ist. Also ja, hoffentlich wird das bald erledigt sein. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, haben wir einige neue Sachen zum Spielen.“

Auf die Frage, ob der Gitarrist der Band, Adam Dutkiewicz, erneut die Produktion des neuen Albums der Band leiten wird, sagte Justin: „Ja. Wir sind ziemlich sicher, dass wir es mit Adam machen werden und er wieder der Produzent sein wird. Das ergibt einfach Sinn. Er weiß, was wir tun. Wir wissen, wie wir mit ihm arbeiten können. Wir alle wissen sehr gut, wie wir miteinander arbeiten können, und er versteht die Band natürlich und was wir erreichen wollen. Es ist also wenig sinnvoll, es nicht zu tun.“

Letzes Album kam 2019

In der letzten Woche berichtete Adam dem Kerrang!-Magazin über den Fortschritt der Songwritingsessions für das Nachfolgealbum von ATONEMENT aus dem Jahr 2019: „Wir schreiben schon seit geraumer Zeit. Jesse Leach, unser Sänger, hat in den letzten paar Tagen einige Textideen und Demos erarbeitet. Wir haben derzeit viele Songs in Arbeit. Ich denke darüber nach, nach dieser Tournee wieder ins Studio zu gehen und zu arbeiten und ich hoffe, dass wir das Album bis zum Ende des Jahres fertig haben werden. Aber es könnte etwas länger dauern, also gehe ich davon aus, dass es nächstes Jahr definitiv neue Musik geben wird.“

