Killswitch Engage: Neues Album dauert länger als erwartet

Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach hat in einem Interview mit Primordial Radio erklärt, warum die Band momentan nicht auf großer Tournee ist und weshalb das neue Album schon so lange in Arbeit ist.

Keine Zeit für große Tourneen

Leach würde gerne mal wieder in Europa und dem Vereinigten Königreich spielen: „Ich vermisse es, dort zu spielen. Ich vermisse die Zuschauer, ich vermisse die Kultur, ich vermisse die Leute, ich vermisse meine Freunde, die ich seit vier oder fünf Jahren nicht mehr gesehen habe.“

Er erklärt weiter: „Es wird schön, kurz rüberzukommen, aber ich kann es kaum erwarten, das Album fertigzubekommen und dann auf eine richtige Tournee zu gehen. Das wird aber nicht so bald passieren.“

Noch viel zu tun am Album

Der Songwriter hat einiges bereits umgeschrieben: „Wir haben uns in einem Meeting zusammengesetzt, und jeder hat zu allem seinen Input gegeben, ich habe Notizen gemacht. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir an diesem Punkt in unserer Karriere die Köpfe zusammenstecken müssen, um sicherzugehen, dass dieses Album eine gute Darstellung von uns ist.“

Wut statt Optimismus

Der Plan ging laut dem Sänger nicht auf: „Es hat sich jetzt schnell in Wut und Frustration umgewandelt, nachdem ich die großen Täuschungen und die Probleme der Menschheit gesehen habe. Ich habe mehr kehrtgemacht in Richtung dunklere Themen als, erhofft. Ich glaube aber, dass es wichtig ist… Als ich mir gegenüber ehrlich geworden bin, habe ich gemerkt, dass es viel gibt, worüber man angepisst sein kann, und vielleicht ist das die richtige Richtung und eine gute Art damit umzugehen.“

Es gibt noch keine Details, bis wann das neue Killswitch Engage-Album veröffentlicht wird, aber die Spannung steigt.

Hier könnt ihr ATONEMENT (2019) bestellen!

