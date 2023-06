The Halo Effect: Zweites Album in den letzten Zügen

Als sich Dark Tranquility-Sänger Mikael Stanne und die ehemaligen In Flames-Mitglieder Niclas Engelin (Gitarre), Jesper Strömblad (Gitarre), Peter Iwers (Bass) und Daniel Svensson (Schlagzeug) 2019 als The Halo Effect zusammenfanden, waren die Erwartungen groß. Bereits mit ihrem Erstling DAYS OF THE LOST (Review) spielte die Band vor großem Publikum. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an das Nachfolgealbum. Laut der Band ist dies kurz vor der Fertigstellung.

Fast fertig

Empfehlung der Redaktion In Flames: Anders Fridén denkt nicht über Alben-Jubiläen nach Alternative Metal, Melodic Death Metal Anders Fridén (In Flames) ist überrascht, wie alt manche Alben der Band inzwischen sind und zeigt sich erfreut, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Nachdem The Halo Effect bereits auf ihrer Tour durch Schweden mit ‘Become Surrender’ und ‘The Defiant One’ zwei neue Songs gespielt haben, stellte sich schnell die Frage, ob die Truppe möglicherweise bereits an einem weiteren Album arbeite. „Wir haben beschlossen auszuprobieren, ob die Leute an den neuen Sachen interessiert sind, die wir schreiben“, sagte Mikael. „Sie klingen natürlich nicht großartig anders. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, Dinge auszuprobieren und zu beobachten, ob die Leute es mögen. Und es scheint ihnen zu gefallen. Wir sind wirklich aufgeregt. Wir sind in der Mischphase des zweiten Albums und es fängt an, ziemlich gut zu klingen.“

Niclas ergänzte: „Wir machen kommende Woche mit Jens Bogren (Produzent – Anm.d.A.) die finalen Mixe und es fühlt sich wirklich, wirklich gut an.“ Mikael fuhr fort: „Es fühlt sich also großartig an, einfach alles im Kasten zu haben. Jetzt können wir all unsere anderen Dinge erledigen, und anschließend werden wir das Album veröffentlichen.“

Auf die Frage, mit welchen Neuerungen das zweite Werk aufwarten wird, antwortete Niclas: „Ich denke, es wird vielleicht etwas mehr Riffing geben – wenn das möglich ist.“ Für Mikael besteht der prägnante Unterschied zum Debüt jedoch in einem ganz anderen Aspekt. „Ich würde sagen, es klingt fokussierter und runder, irgendwie selbstbewusster“, sagte er. „Ich kann es kaum erwarten, die ersten Singles zu veröffentlichen. Es wird großartig. Ich kann es kaum erwarten. Es klingt so gut.“

