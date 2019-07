Am 9. August 2019 erscheint endlich das neue Studioalbum von Slipknot. Findet hier alles Wissenswerte rund um WE ARE NOT YOUR KIND.

Nach der Videopremiere ihres zweiten neuen Stückes ‘Unsainted’ stand für Slipknot der TV-Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" an. Dort haben die US-Metaller am vergangenen Freitag ihre beiden neuen Tracks ‘Unsainted’ und ‘All Out Life’ aufgeführt. Nur Ersteres wurde im Fernsehen gesendet (Video siehe unten), doch im Netz gibt es auch Smartphone-Aufnahmen von beiden Songs (siehe weiter unten). https://www.youtube.com/watch?v=t583qIyb7MY https://www.youtube.com/watch?v=XJkTgnNEUyI Albuminfos Slipknot haben Details zu ihrem lang ersehnten sechsten Album WE ARE NOT YOUR KIND bekannt gegeben, das am 9. August bei Roadrunner Records erscheinen wird. Gitarrist Jim Root merkt an: „Wir hatten noch nie so viel Zeit, ein Album zu schreiben…