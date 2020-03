Kirk Hammett unterliegt in Wah-Wah-Battle

Metallica-Gitarrist Kirk Hammett hat bekanntlich einen Lieblingseffekt, den er regelmäßig bei seinen Soli einsetzt: das Wah-Wah-Pedal. Am vergangenen Sonntag trat er nun in einen Wah-Wah-Wettkampf mit Mrs. Smith, hinter der sich der in Frauenklamotten und unter einer Perücke steckende Gitarrenvirtuose David Hanbury verbirgt. Letztendlich triumphierte Mrs. Smith über Hammett (siehe Videos unten).

Der mit „Cry Baby Battle Royale“ betitelte Wah-Wah-Wettstreit ging im Senate in Columbia, South Carolina über die Bühne und dauerte insgesamt rund sieben Minuten. Kirk Hammett und Mrs. Smith solierten dabei abwechselnd über den ‘Theme From Shaft’ von Isaac Hayes, dessen erste Aufnahme unter anderem durch die Wah-Wah-Gitarren des 2012 verstorbenen Charles „Skip“ Pitts Berühmtheit erlangte. Schließlich schlussfolgerte Hammett, dass er „überwaht“ wurde und sich „ein geschichtsträchtiger Augenblick“ gerade zugetragen habe.

Vom Besten gelernt

Mrs. Smith erhielt für ihren Sieg ein goldene Cry Baby-Tafel, laut der sie „der neue unangefochtene Champion in der übermäßigen Inanspruchnahme des Cry Baby-Wah-Wah-Pedals“ ist. Hernach bedankte sich die neue Meisterin irgendwie auch bei Kirk Hammett: „Ich habe alles gelernt, indem ich dir zugeschaut habe.“

An dem Abend stieg jedoch nicht nur der Wah-Wah-Battle, zur allgemeinen Unterhaltung spielte darüber hinaus noch The Wedding Band auf. Mit dieser Gruppe covert Kirk Hammett zusammen mit Metallica-Kollege Rob Trujillo am Bass, Ugly Kid Joe-Sänger Whitfield Crane, Queens Of The Stone Age-Schlagzeuger Jon Theodore und Bad Wolves-Gitarrist Doc Coyle verschiedene Songs.