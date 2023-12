Kiss: 200 Millionen Dollar-Investition in die Avatare

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Kiss beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

Wie Gene Simmons in einer Unterredung mit einem Fan ausplauderte, fließen noch rund 200 Millionen in die Avatar-Show von Kiss. Das Ganze entwickelt das Special Effects-Unternehmen Industrial Light & Magic (ILM), basierend auf der „Abba Voyage“-Show der schwedischen Firma Pophouse Entertainment.

Enorme Investition

Als Musiker Simmons seinen Bass, den er beim finalen Kiss-Konzert am 2. Dezember in New York gespielt hatte, für einen Fan unterschrieb, sprach er selbigen auf die Avatare an. „Wie sahen diese Avatare aus, als du sie zum ersten Mal gesehen hast? Diese animierten Sachen werden besser werden.“ Der Fan entgegnete, die Avatare hätten „absolut fantastisch“ ausgesehen. Daraufhin erzählte Gene: „Es ist noch so viel geplant — sogar über meine Vorstellungskraft hinaus. Sie geben um die 200 Millionen Dollar aus, um es aufs nächste Level zu bringen.“

Anschließend drehte sich das Gespräch um eine Michael Jackson-Hologramm-Show in Las Vegas sowie die Abba-Show in London. Der Kiss-Bassist eröffnete, er sei davon beeindruckt gewesen, wie es die Macher von „Abba Voyage“ hinkriegen, wirklich akkurate 3D-Modelle von echten Menschen auf die Bühne zu bringen. Während der Schauplatz der Abba-Show ein Konzert in den Siebziger Jahren ist, steht das Setting für die Avatare von Paul Stanley und Co. noch nicht fest. Allerdings treten die Avatare als zweieinhalb Meter große Superhelden in Erscheinung, die Feuer spucken und Strom aus ihren Fingern schießen können.

