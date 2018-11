Kiss: Ace Frehley zeigt Kartentrick im Zauberladen

Das US-Magazin Metal Injection begleitete Kiss-Gitarrist Ace Frehley in den Tannen’s Magic Shop in New York, dem ältesten Zauberladen der Stadt, um ein paar Tricks live zu erleben und natürlich auch sein neues Album SPACEMAN (Review hier) zu sprechen.

Frehley zeigt sich dabei als begeisterter Fan von Zaubertricks und mag auch Magie-Shows – schließlich sind auch Kiss eine Theater-Rock-Gruppe und unterhalten mit spektakulären Auftritten ihre Fans.

Am Ende führt der Kiss-Gitarrist selbst noch einen Kartenzaubertrick vor. Seht das komplette Video hier: