So langsam scheint es konkret zu werden mit der erwarteten Bekanntmachung bezüglich einer Tournee von AC/DC. Dies berichtet zumindest das österreichische Nachrichtenportal oe24.at. Demnach wollen Angus Young und Co. bereits am morgigen Freitag, den 8. Dezember ihre Konzertreise für nächstes Jahr ankündigen. Kreditkarte bereitlegen So heißt es bei oe24.at: "Dass AC/DC im Sommer 2024 im Ernst-Happel-Stadion rocken, gilt als fix. Die Frage ist nur, wann und wie oft? Am Freitag sollten wir es wissen." Denn: "Freitag 8. Dezember – ein Datum, das sich alle Rock-Fans wohl rot im Kalender anstreichen sollten, denn da wollen AC/DC endlich ihre Tourdaten bekanntgeben. Und…