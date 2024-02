Kiss: Darum trat Ace Frehley nicht bei der letzten Show auf

Im Interview mit dem Magazin Rock Candy erklärte Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley, warum er nicht bei der letzten Show der Band aufgetreten sei. Laut eigener Aussage habe er alles versucht, um das möglich zu machen. Gescheitert sei das Vorhaben an seinen ehemaligen Band-Kollegen.

Rückkehr schien ausgeschlossen

„Fans haben sich ständig an mich gewandt und gefordert: ‚Ace, bitte komm zurück’“, sagte der Musiker.. „Die Fans waren und sind meine Hauptmotivatoren, und ich möchte, dass sie wissen, dass ich es versucht habe, es aber nicht schaffen konnte. Sie (Kiss – Anm.d.A.) haben mich nie gefragt.“ Als Ace darauf hingewiesen wurde, dass seine Alkohol- und Drogenprobleme eventuell ein Hindernis für die Zusammenarbeit gewesen sein könnten, entgegnete er, dass er inzwischen clean sei. „Ich habe den Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich über Drogen und Alkohol hinweggekommen bin, und ich bin einfach glücklich, von all dem weg zu sein.“

Empfehlung der Redaktion Kiss: Fans haben Avatare falsch verstanden Hard Rock Laut Kiss-Frontmann und -Gitarrist Paul Stanley haben die Fans eine falsche Vorstellung von Aussehen und Zweck der Avatare. Trotz heftiger Streitereien mit Gene Simmons und Paul Stanley scheint Ace immer noch Zuneigung gegenüber seinen früheren Mitstreitern zu hegen „Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich Paul und Gene wirklich liebe“, sagte er. „Ich wünschte, es wäre anders gekommen, aber es sollte nicht so sein …“ Auch gegenüber seinem Nachfolger an der Gitarre, Tommy Thayer, scheint er positiv eingestellt zu sein. „Er ist ein guter Kerl […]. Er ist nicht ich, aber er wollte auch nie ich sein.“

Statt sich an die Vergangenheit zu klammern, blickt Ace Frehley lieber freudig in die Zukunft. Mit 10,000 VOLTS erscheint am 23.02. sein neues Studioalbum. „Meine neue Musik wird ein Riesenerfolg“, versicherte er. „Die Schecks gehen vielleicht nicht ein, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich musikalisch mache. Ich kann jeden Tag aufwachen und weiß, dass meine Seele mir gehört … Ich habe meine Seele und meine Musik zurückbekommen.“

