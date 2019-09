Nachdem das Konzert von Kiss am 6.7. in Iffezheim aufgrund eines Unwetters ins Wasser fiel, können Besucher zur Entschädigung ihre Tickets in Karten für das Slayer-Abschiedskonzert in Stuttgart umtauschen.

Kiss befinden sich derzeit auf großer „End Of The Road“-Abschiedstournee. Am 6.7. machte die Band im Rahmen dieser in Iffezheim Halt. Aufgrund eines Unwetters musste das Konzert jedoch frühzeitig abgebrochen werden. Ein Ersatztermin für die Show konnte leider nicht gefunden werden, daher haben sich die Veranstalter eine andere Art der Rückerstattung überlegt. Die Tickets für das Kiss-Konzert in Iffezheim können in Karten für das Abschiedskonzert von Slayer am 3.8. in der Schleyer-Halle in Stuttgart umgetauscht werden. Zu dem teilweise gespielten Konzert von Kiss bekommt man also ohne Aufpreis noch einen vollen Konzertabend mit Slayer, Anthrax und Alien Weaponry. Alle, die…