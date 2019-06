Kiss: Gene Simmons würdigt den Einfluss von Peter und Ace

Zu einer Abschiedstournee gehört sicher auch Reflexion dazu. Wie blickst du heute auf die Anfänge von Kiss zurück?

Ich nehme ja keine Drogen und trinke auch nicht, deshalb erinnere ich mich noch an alles! Nun, auch wenn Peter und Ace jetzt nicht mehr dabei sind, war der Beginn der Band doch eine tolle Zeit. Ich möchte schon gerne festhalten, dass es ohne Peter Criss und Ace Frehley und den Hunger, den sie damals noch verspürten, bevor das ganze Geld und die Drogen dazukamen, alles nicht funktioniert hätte.

Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft und haben damals alle an einem Strang gezogen. Aber es ist nun mal so, wie es ist: Nicht jeder ist dazu geboren, einen Marathon zu laufen. Manche schaffen eben eher nur einen Sprint oder einen Teil der Strecke. Oder nimm eine Fußballmannschaft: Wenn deren Stürmer am Abend vorher einen gebechert hat und dann auf dem Platz am nächsten Tag kein Tor mehr schießt, fliegt er doch auch irgendwann raus, denn sonst kostet er die Mannschaft fortwährend den Sieg.

So ist das eben. So toll es am Anfang war, so bedauerlich finde ich es heute, dass Peter und Ace diese finale Runde leider nicht mit uns erleben können.

