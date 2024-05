Kiss: Jimmy Page hält große Stücke auf Gene Simmons

Gene Simmons beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

Als Musiker solch einer großen Band wie Kiss erlebt man sicherlich viele beeindruckende Dinge. Bassist und Sänger Gene Simmons ist nach fünf Dekaden allerdings ein Ereignis besonders im Gedächtnis geblieben: das Lob von Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page.

Prägende Worte für Kiss-Bassisten

„Jimmy Page – für diejenigen unter euch, die zwanzig Jahre alt sind – der Typ hat mehr Riffs erfunden als jeder andere Mensch auf dem Planeten", sagte Simmons in einem Interview mit der 'The Adam Carolla Show'. „Er kam er ziemlich oft zu Kiss-Auftritten und wir wurden schließlich Freunde. Ich stellte ihm meinen Sohn Nick vor, der so beeindruckt war, dass er vor Page zu weinen begann. […] Page kam das erste Mal zu uns, als wir in London in Wembley spielten. Er kam noch ein paar Mal zu uns, als wir erneut dort waren.

Er kam nach der Show zu mir […] und sagte […]: ‚Kumpel, du läufst John Entwistle (The Who, Bassist – Anm.d.A.) den Rang ab.‘ […] Das ist das größte Kompliment. […] Das Einzige, das noch beeindruckender wäre, wäre, wenn Paul McCartney rüberkäme und sagte: ‚Du machst einen guten Job‘, weil niemand Bass so spielt wie McCartney. Man hört einen Song und kann sich an die Bass-Parts erinnern, die McCartney gespielt hat.“

Kiss treiben die Entwicklung ihrer Avatare weiter voran. Laut Tieftöner Gene Simmons darf man sich als Band einer gewissen Evolution nicht verschließen. Kiss beendeten ihre Bühnenkarriere am 2. Dezember 2023 mit einem letzten Konzert im New Yorker Madison Square Garden. Wie Gene Simmons erklärte, bedeute dies allerdings lediglich das Ende der aktiven Band-Tätigkeiten. Man könne sich vorstellen, ähnlich wie die schwedische Pop-Größe Abba, künftig eine Liveshow mit digitalen Avataren auf die Beine zu stellen, so die Überlegungen.

