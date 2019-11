Kiss müssen ihre Australien-Tournee absagen

Paul Stanley hat eine zweite Band neben Kiss: Mit Soul Station werkelt der New Yorker derzeit am Debütalbum, das schon so gut wie fertig ist.

Kiss-Frontmann Paul Stanley muss offenbar mal was anderes machen - und genau das tut er. Mit seiner Rhythm & Blues-Band Soul Station nimmt der Rocker zurzeit das erste Album der Gruppe auf. So twitterte er ein Foto mit seinen Band-Kollegen und schrieb dazu: "Soul Station im Studio! Sind jetzt auf der Zielgeraden!" Die Platte ist demnach so gut wie im Kasten. Weiter unten könnt ihr euch das Live-Video zum Song ‘Tracks Of My Tears’ anschauen. Anfang des Jahres sprach der Kiss-Gitarrist mit "Real Radio 104.1" über Soul Station und darüber, wann der richtige Zeitpunkt sein könnte, ein Album mit der Formation…