Absage kurz vor Show-Beginn von Kiss

Nachdem Kiss spontan eine Show in Ottawa absagen mussten, streichen sie nun auch noch ihre letzten Termine in Kanada absagen. Grund ist eine ziemlich üble Grippe, die sich Frontmann Paul Stanley eingefangen hat.

Die Show am Dienstag in Ottawa wurde nur kurz vor Beginn aufgrund der „unerwarteten Krankheit in der Band“ abgesagt. Weniger als 24 Stunden später teilte Kiss allerdings mit, dass auch die für den 22. November in Toronto geplante Show – der letzte kanadische Stopp ihrer „End Of The Road“-Abschiedstournee – abgesagt wurde.

„Toronto und Ottawa… Ich habe alles Mögliche getan, um auf die Bühne zu kommen und Teil der unglaublichen zweieinhalbstündigen Feier zu sein, die wir geplant haben, aber diese Grippe hat es unmöglich gemacht“, schrieb Stanley in einer Nachricht auf Instagram. Dazu postete der Sänger ein Bild von sich im Bett eines Hotelzimmers – angeschlossen an einen Infusionstropf. „Ich, zusammen mit Gene, Tommy und Eric, könnte nicht enttäuschter sein, und wir entsenden unsere tiefsten Entschuldigungen.“

Das Problem bei der Absage ist für die kanadischen Fans nun, dass sie nie wieder die Chance haben, werden Kiss zu sehen. Da die Band im Dezember ihre (wahrscheinlich) letzte Show spielt, wird es definitiv keine Nachholtermine für die abgesagten Shows geben – sehr zum Frust der Fans. „Eine Stunde vor der Show absagen, echt jetzt?“, schimpfte zum Beispiel Kiss-Fan Skyler Fraser auf X. „Ich bin extra durch dieses Wetter hierhergefahren. Was für ein Witz. Wegen Krankheit? Das hätte man doch schon früher am Tag absagen können.“