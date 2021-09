Knotfest in Iowa: Leute standen 2 Stunden für Wasser an

auch interessant

Am vergangenen Wochenende luden Slipknot zum Knotfest in ihrem Heimatbundesstaat Iowa. Auf dem National Balloon Classic Field bei Indianola traten neben Corey Taylor und Co. unter anderem noch Megadeth, Lamb Of God und Gojira auf. Doch statt der Musik war das Hauptthema bei dem Open Air und danach die schlechte Organisation des Events.

Warteschlangenfest

So mussten die insgesamt 30.000 Besucher zum Beispiel zwei Stunden und mehr für Wasser anstehen. Eigene Flaschen zum Auffüllen durften nicht mit aufs Gelände genommen werden. Die Situation war offenbar sogar so gravierend, dass manche Konzertgänger dermaßen dehydriert waren, dass sie zusammenklappten und medizinisch versorgt werden mussten. Viele Gäste verschafften ihrem Ärger in den Sozialen Medien Luft (siehe unten). Ein Zuschauer scherzte beispielsweise, man hätte das Knotfest in „Warteschlangenfest“ umbenennen sollen. Neben sämtlichen Ständen habe man auch lange anstehen müssen, um überhaupt aufs Gelände und wieder runter zu kommen. Ein Gast berichtete, er habe letztlich einem anderen Besucher 20 Dollar für eine Flasche bezahlt und würde es wieder tun.

Im Nachgang haben sich zum einen die ausführenden Veranstalter von Mammoth Productions zu Wort gemeldet und sich für die Lage entschuldigt. Zum anderen erklärte BEST Concessions and Catering, die für die Essen- & Getränkestände verantwortliche Firma, wie es zu dieser unschönen Situation kommen konnte. Demnach hätten ein paar Tage vor dem Festival viele Mitarbeiter abgesagt. Man habe zwar neue Kräfte engagiert, doch leider erschienen am Tag des Knotfests viel zu wenige Arbeiter zum Dienst. Solche Probleme seien in der Pandemie bereits bei anderen Veranstaltungen aufgetreten. In den 30 Jahren Bewirtung sei bei ihnen so etwas bislang nicht vorgekommen, und sie würden alles daran setzen, dass dies nicht erneut vorkommt. Slipknot selbst haben die Vorkommnisse bislang nicht kommentiert.

.5: THE GRAY CHAPTER VON SLIPKNOT JETZT AUF AMAZON ORDERN!

i was in line for 4h & i couldn’t take it anymore. im so fucking sad i didn’t get to see $B or slipknot but it was either leave or pass out from dehydration — ry (@caulkdestroyerr) September 26, 2021

#KNOTFEST where you’re knot getting food, you’re knot getting water, and you’re definitely knot leaving the parking lot. Worst organized event I’ve ever been to. #fyrefestival with cornfields. #KNOTFESTIOWA — Melanie (@MadCityMel) September 26, 2021

Sources are telling me the food/water situation at #Knotfest near Indianola is not going well right now. People have surrounded a tent, chanting “water, water.” 30,000 people were expected today at the National Balloon Classic site for the giant metal festival. pic.twitter.com/cAv9jHxWhu — Linh Ta (@linhmaita) September 25, 2021

#KNOTFEST should’ve been called linefest. Want water- 2 hours

Want food- hour and a half

Want beer- 1 hour Really disappointing to see half the show from a line. — J42766⚛️ (@J42766) September 26, 2021

Yeah 2.5 hours to NOT get water and get escorted to the medical tent instead once my boyfriend his the ground. I truly hope it gets addressed too, in fact I think they should offer a refund or partial refund. Not like they can’t afford it with what they charged for water. — liv loves tana✨ (@livvie_marie) September 26, 2021

Knotfest was NOT prepared for the crowd yesterday. They had 2 water tents and 2 beer tents. The line for each was over 3 hours long, so we never got either lol. ended up paying a dude 20 bucks for a can of water. I’d do it again in a heartbeat. — Fiat Poor, Crypto Heavy (@BsLongJourney) September 26, 2021