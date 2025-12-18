Primordial zeigen mit LIVE IN NEW YORK CITY erneut ihre Live-Stärke. Vokalist Nemtheanga alias Alan Averill nimmt auf unserer Couch Platz.

Das komplette Couch-Interview mit Alan Averill von Primordial findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? Alan Averill: Musiker zu sein. Ich reise durch die Welt und verdiene nur wenig Geld, erlebe aber jede Menge. Das könnte als skurril gelten. MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte? AA: Donny Benét, das gebe ich gerne zu. Wer sich auskennt, weiß Bescheid ... MH: Wen würdest du als dein Idol bezeichnen? AA:…