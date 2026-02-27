Ken Susi und All That Remains haben eine gemeinsame Geschichte. Erst jetzt ist der Gitarrist jedoch fester Bestandteil der Besetzung.

Seitdem Jason Richardson im Juli 2025 seinen Ausstieg bei All That Remains verkündet hatte, war die Stelle des Lead-Gitarristen vakant – bis vor Kurzem. Nachdem er in der Vergangenheit bereits für einige Auftritte eingesprungen war, gehört Gitarrist Ken Susi mittlerweile zum Line-up der Metalcore-Formation. Immerhin stand Susi nach seinem Abgang bei As I Lay Dying im Herbst 2024 zur Verfügung. Wie alles begann Im Gespräch mit RichardMetalFan erzählt Ken Susi, wie es zu seinem offiziellen Einsteig bei All That Remains gekommen ist. Susi zufolge hat ihn Mike Martin (Rhythmusgitarrist) letztes Jahr gefragt, ob er ihn bei einigen Shows an der…