Crippled Black Phoenix melden sich zwei Jahre nach ihrem letzten Album mit neuer Musik zurück. Eine dazugehörige Tour steht auch schon fest.

Nach THE WOLF CHANGES ITS FUR – HORRIFIC HONORIFICS (2024) präsentieren Crippled Black Phoenix bald ihr neuestes Werk SCEADUHELM. Das zwölfte Studioalbum der britisch-schwedische Progressive Rock-Band soll am 17. April via Season Of Mist erscheinen. Für die Kompositionen und Texte war wie gehabt Justin Greaves (Ex-Electric Wizard) verantwortlich. Die Gesangs-Parts teilen sich Belinda Kordic, Ryan Patterson und Justin Storms. Alles andere als behaglich Laut Promoschreiben thematisieren die Songs „Burnout, Trauer, Überwachung, institutionelle Gewalt und gestörte Intimität. Dabei verschwimmen oft die Grenzen zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.“ Weiterhin heißt es: „Musikalisch setzt das Album auf Zurückhaltung statt auf Befreiung und…