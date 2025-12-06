Toggle menu

Alex Mofa Gang live in Frankfurt 10.10.2026

Künstler: Alex Mofa Gang

Journey: Chaos um Ausstieg von Jonathan Cain
Jonathan Cain (l.) Neal Schon von Journey
Bei Journey gab es ein helles Durcheinander um Jonathan Cain, weil Neal Schon behauptete, der Keyboarder habe just seinen Dienst quittiert.
Jonathan Cain erregte zuletzt Aufsehen mit einem Song (‘No One Else’) für den bei einem politischen Attentat ums Leben gekommenen rechten Aktivisten Charlie Kirk. Nun wurde der Journey-Keyboarder und -Gitarrist von Band-Kollege Neal Schon unfreiwillig in die Schlagzeilen gezerrt. Denn Schon meldete sich zunächst in den Sozialen Medien zu Wort und verkündete den Ausstieg von Cain. Geschmäckle Im ursprünglichen, mittlerweile wieder gelöschten Tweet von Neal hieß es: "Jonathan Cain hat heute Abend seinen Abschied von Journey bekanntgegeben. Ich bin sowas von überhaupt nicht fertig! Journey haben noch so viel mehr Leben vor sich. Ich bin mir sicher, wir werden eine…
