UNBREAKABLE ist das zweite Album von Ellefson-Soto. Dave Ellefson erklärt die metallischere Ausrichtung des neuen Materials.

METAL HAMMER: Dave, wie UNBREAKABLE muss man sein, um so lange in diesem Geschäft zu überleben? Dave Ellefson: Ich glaube, man muss vor allem flexibel sein. Vielleicht hätten wir das Album eher FLEXIBLE nennen sollen. (lacht) Aber UNBREAKABLE klingt mehr nach Metal. Ich bin dankbar, dass ich in einer guten Familie auf einem Bauernhof in Minnesota aufgewachsen bin. Ich habe früh gelernt, was richtig und falsch ist, und eine…