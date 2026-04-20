Dass Lamb Of Gods Randy Blythe einen ausgeprägten moralischen Kompass hat, ist nicht neu. Für seine Kritiker hat er deshalb klare Worte.

Es gibt immer wieder Stimmen, die finden, dass Politik nichts in der Musik verloren hat. Für Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe ist beides jedoch untrennbar miteinander verbunden. Mehr noch – seiner Ansicht nach ist es eine Frage von Verantwortung und Moral, seine Meinung kundzutun. Recht und Unrecht Im Interview mit Kerrang! wurde Blythe kürzlich gefragt, wie er auf jene reagiert, die sagen, dass sich Musiker oder Entertainer aus politischen Dingen heraushalten sollten. „Diesen Leuten sage ich: ,Verpisst euch!‘“, antwortet der Musiker direkt wie eh und je. „Ich bin kein tanzender Affe, der nur zu eurer Unterhaltung da ist. Wenn ihr…