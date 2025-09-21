Anläslich des letzten Ozzy Osbourne-Konzertes bewerten wir Ozzy Osbournes Soloalben in unserer Rubrik "Wertschau".

Dieser Artikel war zunächst am 2.7.2025 auf metal-hammer.de zu lesen. Anlässlich des Todes von Ozzy Osbourne haben wir ihn neu veröffentlicht. Goldwert DIARY OF A MADMAN (1981) Das recht flott nachgeschobene Album fällt zum Glück keineswegs unter die Kategorie Schnellschuss. Denn das zweite Werk in der erfolgserprobten Konstellation Osbourne/Rhoads (inoffiziell abermals unterstützt von der Rhythmussektion aus Bassist Bob Daisley und Schlagzeuger Lee Kerslake) ist mindestens auf Augenhöhe…