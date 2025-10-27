Hannes Braun kündigt seinen Rückzug vom Tourneeleben an, bleibt aber weiter Band-Mitglied bei Kissin’ Dynamite.

Damit hat nun wirklich niemand gerechnet: Hannes Braun wird im Herbst kommenden Jahres seine Position am Live-Mikro von Kissin’ Dynamite abgeben. Wie die Hard-Rocker informieren, macht dem Frontmann das Tour-Leben zunehmend gesundheitlich zu schaffen, weswegen er sich zu diesem Schritt durchgerungen hat. Der Sänger mit der blonden Mähne bleibt jedoch weiter Mitglied bei den Schwaben, fortan konzentriert er sich auf Songwriting und Studioarbeit. Im Herbst 2026 wird Braun seine drei finalen Shows mit Kissin’ Dynamite spielen. Das vollständige Statement von Hannes: "Liebe Leute, liebe Fans, liebe Wegbegleiter, liebe Freunde, um erstmal keine Missverständnisse zu erzeugen und den Wind aus den…