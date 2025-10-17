Static-X haben derzeit interessante Dinge in Arbeit und langfristig einiges auf der Agenda, wie Bassist Tony Campos berichtet.

Static-X haben gerade ihre Europatournee hinter sich gebracht, womit sie gleich den hiesigen Festival-Sommer mitgenommen haben. Im Hintergrund werkelt das Quartett schon seit geraumer Zeit an einer Band-Dokumentation namens „Evil Disco: The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X“. Dazu wurde bereits im Frühjahr 2024 ein Trailer veröffentlicht. Ebenfalls 2024, jedoch schon im Januar, ist mit PROJECT REGENERATION VOL. 2 das zweite Album seit dem Tod (2014) des einstigen Frontmanns und Mitbegründer Wayne Static erschienen. Erst schneiden, dann schreiben Nun wurde Tony Campos von Bloodstock TV nach dem derzeitigden Stand der Dinge gefragt und wie es um neue Musik steht. „Wir…