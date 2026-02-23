Endlich mal gute Nachrichten aus dem Hause Great White: Der an Nierenkrebs erkrankte Mark Kendall befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Nach diversen Rückschlägen scheint es bei Great White allmählich wieder bergauf zu gehen. Vor allem gesundheitlich wurde die Band in den vergangenen Monaten gebeutelt. Im Sommer 2025 wurde bei Bassist Scott Snyder ein Tumor im Gehirn, kurz darauf ein weiterer am Hals entdeckt. Nur wenige Monate später machte Gründungsgitarrist Mark Kendall seine Krebserkrankung öffentlich. Im Gegensatz zu Snyder scheint es um Kendalls Befinden deutlich besser zu stehen. Beruhigende Neuigkeiten Gegenüber WRIF's Meltdown gibt der 68-Jährige ein Update bezüglich seines Gesundheitszustands. Zunächst berichtet er jedoch von der erschreckenden Zeit vor der Diagnose. Aufgrund von Blut im Urin sei er in die…