METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Heaven Shall Burn HEIMAT 1914 VIRIBUS UNITIS Benediction RAVAGE OF EMPIRES Der Weg einer Freiheit INNERN The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD The Haunted SONGS OF LAST RESORT Helloween GIANTS & MONSTERS Sinsaenum IN DEVASTATION Amorphis BORDERLAND Coroner DISSONANCE THEORY Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch…