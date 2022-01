Die Metal-Videos der Woche vom 14.01. mit Five Finger Death Punch, Saxon u.a.

So langsam wird die Corona-Pandemie zum gefühlt bis in die Unendlichkeit ausgedehnten Murmeltiertag. Ozzy Osbourne sieht das sicher auch so.

Es gibt schlechte, aber aufgrund der erneut erstarkenden Corona-Pandemie leider absehbare Nachrichten für Heavy Metal-Fans. So sieht sich Ozzy Osbourne nun schon zum vierten Mal gezwungen, seine inzwischen für Februar 2022 angesetzte Abschiedstournee zusammen mit Judas Priest zu verschieben. Ursprünglich hatte der "Prinz der Dunkelheit" vor, im Jahr 2019 laut auf der Bühne "Servus!" zu sagen. Alle gekauften Tickets bleiben gültig für die neuen Termine im Mai 2023. Die unendliche Geschichte? Das zugehörige Statement von Ozzy Osbourne liest sich wie folgt: "Wegen der anhaltenden Unsicherheit, was voll ausgelastete Veranstaltungen und Reiselogistik in großen Teilen Europas angeht, haben wir die schwierige…