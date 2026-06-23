Das ehemalige Arch Enemy-Organ Alissa White-Gluz hat geschildert, wie es dazu kam, dass sie bei Dragonforce angeheuert hat.

Alissa White-Gluz hat nach ihrem Ausstieg bei Arch Enemy mit Blue Medusa nicht nur ihre eigene Band gegründet, sondern ist bekanntlich auch kürzlich bei Dragonforce eingestiegen. Im Interview bei Local Band Smokeout erläuterte die 40-Jährige, dass die Kollaboration bei der 2025 veröffentlichten alternativen Version von ‘Burning Heart’ dazu geführt hat, dass die Power-Metaller und die Kanadierin vollends gemeinsame Sache machen. Es hat gefunkt "Gewissermaßen", ordnet Alissa White-Gluz ein. "Ich glaube, wir waren uns alle irgendwie einig, dass die Zusammenarbeit eine wirklich gute Atmosphäre hatte — und dass die Musik richtig cool werden könnte, wenn wir all das vereinen, wofür Dragonforce…