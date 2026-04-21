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Bad Religion live in Hamburg 08.08.2026

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Künstler: Bad Religion

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Judas Priest haben mit Aufnahmen für das neue Album begonnen
Richie Faulkner mit Judas Priest, Brose Arena, Bamberg, 02.08.2022
Judas Priest haben mit den Aufnahmen für ihr zwanzigstes Studioalbum begonnen. Dies rutschte Richie Faulkner in einem Interview heraus.
Zwei Jahre, nachdem INVINCIBLE SHIELD veröffentlicht wurde, haben sich Judas Priest kürzlich im Studio eingefunden, um an frischem Liedgut zu arbeiten. Bis es neue Musik von den Metal-Urgesteinen gibt, können sich Fans die Wartezeit mit einer Neuauflage von SAD WINGS OF DESTINY versüßen. Die Information zur Studioarbeit rutschte Gitarrist Richie Faulkner während einem der zahlreichen Interviews heraus, die er derzeit gibt. Im Gespräch mit The Metal Voice ging es eigentlich um den Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’, der bei der diesjährigen Berlinale Premiere feierte. Voller Energie Über seine Rolle innerhalb der Band und der Dokumentation erklärt Faulkner zunächst: „Ich bin…
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