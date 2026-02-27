Der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson äußert wieder Vorwürfe gegen Dave Mustaine. Angeblich hatte Letzterer sogar vor, Metallica-Songs zu covern.

Seit dem Rauswurf von Bassist David Ellefson bei Megadeth befinden sich dieser und Bandchef Dave Mustaine im Clinch. Nachdem eine außereheliche Affäre von Ersterem bekannt wurde, verlor er nicht nur seinen Posten als Musiker, sondern seine Bassspuren wurden auch nachträglich vom Album THE SICK, THE DYING... AND THE DEAD! (2022) entfernt. So weit, so bekannt. Nun erklärte Ellefson allerdings, dass Mustaine offenbar fest vorhatte, Cover-Versionen von frühen Metallica-Songs aufzunehmen. Zurück zu den Wurzeln „Dave hat die Entscheidung getroffen, mich aus der Band zu werfen – aus welchen Gründen auch immer oder unter welchen Umständen auch immer er so gehandelt hat.…