Toggle menu

Metal Hammer

 Search

BAP live in Mannheim 12.12.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: BAP

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Def Leppard: Vivian Campbell hat keine Angst vor dem Tod
Vivian Campbell mit Def Leppard @ Radio 2 In The Park am 7. September 2025 in Chelmsford, England.
Def Leppard-Gitarrist Vivian Campbell kämpft bekanntlich seit Jahren gegen Krebs. Mit dem Thema Tod hat er daher seinen Frieden gemacht.
2013 erhielt Vivian Campbell die Diagnose Krebs – genauer gesagt das Hodgkin-Lymphom, einem bösartigen Tumor im Lymphsystem. Die Erkrankung stellte sich bislang als besonders hartnäckig heraus. Anfang 2025 vermeldete der Def Leppard-Gitarrist, sich einer Knochenmarktransplantation unterzogen zu haben. Nach Jahren voller Chemo- und Immuntherapien sowie einer erfolglosen Eigenstammzellentransplantation befindet sich Vivian Campbell nun erstmals in Remission. Das Leben leben Im Interview mit Fueled With Chris Cyr spricht Campbell darüber, wie all das seine Einstellung und Sicht auf das Leben verändert hat. Zunächst erklärt er, dass er Dinge nicht mehr auf die lange Bank schiebe und sich viel mehr gönnt. Zusammengefasst:…
Weiterlesen
Zur Startseite